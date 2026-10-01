Еще один игрок "Халла" перевернулся на автомобиле

Люка Гурна-Дуат Второй игрок "Халла" менее чем за месяц перевернулся на своем автомобиле близ тренировочной базы клуба.

Лишь 11 сентября в социальных сетях распространилось фотографии перевернутого Land Rover Defender Сорбы Томаса. По счастливой случайности, валлийский вингер избежал каких-либо травм и на следующий день даже сыграл против "Челси".

В четверг утром идентичный инцидент, на той же самой дороге, ведущей к базе "тигров", приключился с черным Mercedes, принадлежащим полузащитнику Люке Гурна-Дуату.

К счастью, 24-летний француз тоже не пострадал, а один из местных жителей сообщил BBC, что уже около 10 лет добивается от местных властей снизить ограничение скорости на этом аварийно опасном участке дороге.

Автомобиль Люки Гурна-Дуата





Метки Гурна-Дуат, происшествия, Халл

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2026 22:00

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  1. danilych89 01.10.2026 23:03 # danilych89
    воистину мистика. как аж два футболиста сумели на такой узкой улочке перевернуть свои машины, при это не снеся ни одного забора и не задев другие автомобили??

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  2. van-dijk 01.10.2026 22:17 # van-dijk
    Абсолютно ебанутые фанаты лондонской помойки подкладывают шипы на дороге, лишь бы перестать нюхать жопу тиграм. Это позор.

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