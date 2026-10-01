Еще один игрок "Халла" перевернулся на автомобиле

Второй игрок "Халла" менее чем за месяц перевернулся на своем автомобиле близ тренировочной базы клуба.

Лишь 11 сентября в социальных сетях распространилось фотографии перевернутого Land Rover Defender Сорбы Томаса. По счастливой случайности, валлийский вингер избежал каких-либо травм и на следующий день даже сыграл против "Челси".



В четверг утром идентичный инцидент, на той же самой дороге, ведущей к базе "тигров", приключился с черным Mercedes, принадлежащим полузащитнику Люке Гурна-Дуату.



К счастью, 24-летний француз тоже не пострадал, а один из местных жителей сообщил BBC, что уже около 10 лет добивается от местных властей снизить ограничение скорости на этом аварийно опасном участке дороге.



