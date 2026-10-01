"Сити" определил главный аргумент для своей апелляции

"Манчестер Сити" определил свой главный аргумент для апелляции насчет признания клуба виновным в финансовых нарушениях.

В пятницу, 2 октября, истекает срок, когда "Сити" может подать апелляцию насчет обвинительного заключения независимой комиссии Премьер-Лиги.



Комиссия определила, что с помощью фиктивных спонсорских контрактов "Сити" в обход правил получил от своих владельцев 830.69 млн. фунтов с 2009 по 2018 год.



Как стало известно Sky Sports, апелляция "Сити" опирается на то, что указанное финансирование обеспечивали не владельцы клуба из компании Abu Dhabi United Group, а правительство Абу-Даби.



Правила Премьер-Лиги напрямую не запрещают клубам заключать спонсорские контракты с компаниями, которые принадлежат или контролируются правительствами стран. Именно такого рода отношения, например, у "Сити" со своим титульным спонсором в лице государственной авиакомпании ОАЭ Etihad Airways.



Юристы "Сити" еще во время слушаний независимой комиссии в 2024 году указывали на то, что спонсорские контракты клуба финансировались правительством Абу-Даби, однако тогда этот аргумент был отвергнут.



Комиссия пришла к выводу, что юристы "Сити" придумали это объяснение "задним числом", чтобы попытаться оправдать схему по искусственному завышению доходов клуба.