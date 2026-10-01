Левый защитник "Манчестер Сити" Нико О'Райли стал шестой потерей сборной Англии в этот международный перерыв.

21-летний О'Райли целиком провел матч Лиги Наций против Испании в прошлую субботу, но выезд к Чехии во вторник пропустил из-за небольшой травмы.



Понаблюдав за состоянием О'Райли несколько дней, английская сборная решила не рисковать Нико в оставшихся матчах Хорватии и Чехии, сообщает Sky Sports.



Таким образом, теперь О'Райли возвращается в "Сити" на лечение. Главный тренер англичан Томас Тухель не стал никого дополнительно вызывать на место выбывшего игрока.



Добавим, ранее англичане недосчитались Тино Ливраменто, Кобби Майну, Деклана Райса, Коула Палмера и Маркуса Рэшфорда.