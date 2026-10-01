О'Райли стал шестой потерей сборной Англии
Левый защитник "Манчестер Сити" Нико О'Райли стал шестой потерей сборной Англии в этот международный перерыв.
21-летний О'Райли целиком провел матч Лиги Наций против Испании в прошлую субботу, но выезд к Чехии во вторник пропустил из-за небольшой травмы.
Понаблюдав за состоянием О'Райли несколько дней, английская сборная решила не рисковать Нико в оставшихся матчах Хорватии и Чехии, сообщает Sky Sports.
Таким образом, теперь О'Райли возвращается в "Сити" на лечение. Главный тренер англичан Томас Тухель не стал никого дополнительно вызывать на место выбывшего игрока.
Добавим, ранее англичане недосчитались Тино Ливраменто, Кобби Майну, Деклана Райса, Коула Палмера и Маркуса Рэшфорда.
01.10.2026 19:00
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