О'Райли стал шестой потерей сборной Англии

Нико О Райли Левый защитник "Манчестер Сити" Нико О'Райли стал шестой потерей сборной Англии в этот международный перерыв.

21-летний О'Райли целиком провел матч Лиги Наций против Испании в прошлую субботу, но выезд к Чехии во вторник пропустил из-за небольшой травмы.

Понаблюдав за состоянием О'Райли несколько дней, английская сборная решила не рисковать Нико в оставшихся матчах Хорватии и Чехии, сообщает Sky Sports.

Таким образом, теперь О'Райли возвращается в "Сити" на лечение. Главный тренер англичан Томас Тухель не стал никого дополнительно вызывать на место выбывшего игрока.

Добавим, ранее англичане недосчитались Тино Ливраменто, Кобби Майну, Деклана Райса, Коула Палмера и Маркуса Рэшфорда.





Метки Манчестер Сити, О'Райли, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2026 19:00

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