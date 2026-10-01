Невилл: "Нас втаптывают в грязь скандалом вокруг "Сити"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что обвинительный вердикт в отношении "Манчестер Сити" "втаптывает в грязь" футбол Премьер-Лиги.

На днях "Сити" был признан независимой комиссией Премьер-Лиги виновным по всем пунктам обвинений насчет финансовых нарушений.



Масштаб этих нарушений, которые вменяют "Сити", поражает воображение, и Невилл опасается, что Премьер-Лига на годы погрузится во тьму, как это было с итальянским футболом, долгое время потрясаемым различными скандалами.



"Итальянский футбол безмерно страдал от этого на протяжении 25 лет. Когда мы играли против "Ювентуса", было ощущение, что с итальянцами что-то нечисто... Я не говорю, что теперь это происходит в Премьер-Лиге, но мы всегда думали, что у нас в Премьер-Лиге есть огромная честность и что наша лига задает стандарты, тогда как в других лигах есть коррупция, мошенничество, допинговые скандалы, договорные матчи, судейские скандалы".



"Теперь это приходит в нашу страну, нашу лигу. Премьер-Лига — величайший экспорт, который дает наша страна миру".



"Если вы отправитесь вокруг света и заговорите о "Ливерпуле", "Манчестер Юнайтед", "Арсенале", вы будете говорить о Премьер-Лиге".



"Люди говорят о Премьер-Лиге больше, нежели о чем-либо еще, когда вы говорите им, откуда вы. И в данный момент нас втаптывают в грязь", — цитирует Невилла Daily Mail.