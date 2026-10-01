Защитник "Арсенала" Вильям Салиба надеется вернуться в строй в ноябре.

25-летний Салиба не играет в футбол с поражения своей сборной Франции от Испании в полуфинале Чемпионата Мира 14 июля, когда у него обострились проблемы со спиной.



Вообще, спина беспокоила Салиба с февраля, и после каждого матча за клуб и сборную Вильяму приходилось тратить по 24-48 часов на лечебные процедуры.



По возвращении Салиба с ЧМ-2026 было принято решение отказаться от операции. "Арсенал" предоставил Вильяму продолжительный отдых и значительно ограничил получаемую им нагрузку.



Как сообщает L'Equipe, около полутора недель назад Салиба прошел очередное обследование, результаты которого оказались весьма позитивными, и Вильяму даже было позволено перейти от поездок на велосипеде к пробежкам.



Медицинская служба "Арсенала" и сам Салиба не хотят спешить, однако существуют осторожные ожидания, что уже в следующем месяце Вильям будет доступен для главного тренера Микеля Артеты.