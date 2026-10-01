"Ньюкасл" обновил эмблему клуба

Ньюкасл "Ньюкасл" представил обновленную эмблему своего клуба.

Как сообщает "Ньюкасл" в своем заявлении, новая эмблема является результатом более чем двух лет кропотливой работы совместно с болельщиками клуба и экспертами из индустрии.

В течение этих двух лет "Ньюкасл" проводил консультации, специальные вечера, воркшопы, собирал фокус-группы и устраивал опросы.

В конце концов "Ньюкасл" определил три варианта, из которых более 27,000 болельщиков выбрали лучший посредством голосования. Победитель был определен с большим перевесом.

Теперь "Ньюкасл" займется постепенным внедрением обновленной эмблемы, однако на игровых футболках она появится только со следующего сезона.

Эмблема Ньюкасла: старая и новая





Метки Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2026 15:00

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