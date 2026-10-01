"Ньюкасл" обновил эмблему клуба

"Ньюкасл" представил обновленную эмблему своего клуба.

Как сообщает "Ньюкасл" в своем заявлении, новая эмблема является результатом более чем двух лет кропотливой работы совместно с болельщиками клуба и экспертами из индустрии.



В течение этих двух лет "Ньюкасл" проводил консультации, специальные вечера, воркшопы, собирал фокус-группы и устраивал опросы.



В конце концов "Ньюкасл" определил три варианта, из которых более 27,000 болельщиков выбрали лучший посредством голосования. Победитель был определен с большим перевесом.



Теперь "Ньюкасл" займется постепенным внедрением обновленной эмблемы, однако на игровых футболках она появится только со следующего сезона.



