"Ньюкасл" обновил эмблему клуба
"Ньюкасл" представил обновленную эмблему своего клуба.
Как сообщает "Ньюкасл" в своем заявлении, новая эмблема является результатом более чем двух лет кропотливой работы совместно с болельщиками клуба и экспертами из индустрии.
В течение этих двух лет "Ньюкасл" проводил консультации, специальные вечера, воркшопы, собирал фокус-группы и устраивал опросы.
В конце концов "Ньюкасл" определил три варианта, из которых более 27,000 болельщиков выбрали лучший посредством голосования. Победитель был определен с большим перевесом.
Теперь "Ньюкасл" займется постепенным внедрением обновленной эмблемы, однако на игровых футболках она появится только со следующего сезона.
01.10.2026 15:00
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