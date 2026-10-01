Клубы Премьер-Лиги не будут проводить голосование по исключению "Сити"

Другие клубы Премьер-Лиги не собираются устраивать голосование по исключению "Манчестер Сити" из дивизиона.

Вынеся обвинительное заключение в отношении "Сити", теперь независимая комиссия Премьер-Лиги решает, как наказать "горожан" за финансовые нарушения.



Комиссия рассматривает варианты со штрафом, снятием очков и трансферным эмбарго, но для немедленного исключения "Сити" из Премьер-Лиги потребовались бы голоса минимум 15 клубов дивизиона.



Как стало известно Sky Sports, на крайнюю меру клубы Премьер-Лиги пойти не готовы, потому что исключение "Сити" имело бы огромные экономические последствия для них, и остаток сезона им бы пришлось доигрывать без одной команды. Это сказалось бы на доходах от телевидения и проведения матчей, а также на репутации и привлекательности всей лиги.



По словам источника, этот риск "не стоит того", чтобы на него идти. Поэтому клубы ожидают решения комиссии о санкциях в отношении "Сити" и готовы — индивидуально или коллективно — предъявить претензии "горожанам" о возмещении своего ущерба.