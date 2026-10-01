"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы сразиться за Крупи

Эли Жуниор Крупи "Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы сойтись в битве за нападающего Эли Жуниора Крупи.

В прошлом сезоне, своем первом полном за "Борнмут", Крупи забил 13 голов в Премьер-Лиге, став лакомой целью для больших клубов. 20-летний француз привлек внимание не только "Арсенала" и "Тоттенхэма", но также ПСЖ.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Крупи с высокой вероятностью покинул бы "Борнмут" минувшим летом, если бы не травма.

Во время предсезонной подготовки Крупи получил травму стопы и перенес операцию, однако после двух месяцев упорной работы нападающий приблизился к возвращению в строй и надеется уже в начале ноября приступить к тренировкам с полной нагрузкой.

Возвращение Крупи в строй должно возобновить спекуляции насчет его будущего, однако "Борнмут" отпустит Эли Жуниора только за рекордные для своего клуба 80 миллионов фунтов.





Метки Арсенал, Борнмут, Крупи, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2026 13:00

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