"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы сразиться за Крупи

"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы сойтись в битве за нападающего Эли Жуниора Крупи.

В прошлом сезоне, своем первом полном за "Борнмут", Крупи забил 13 голов в Премьер-Лиге, став лакомой целью для больших клубов. 20-летний француз привлек внимание не только "Арсенала" и "Тоттенхэма", но также ПСЖ.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Крупи с высокой вероятностью покинул бы "Борнмут" минувшим летом, если бы не травма.



Во время предсезонной подготовки Крупи получил травму стопы и перенес операцию, однако после двух месяцев упорной работы нападающий приблизился к возвращению в строй и надеется уже в начале ноября приступить к тренировкам с полной нагрузкой.



Возвращение Крупи в строй должно возобновить спекуляции насчет его будущего, однако "Борнмут" отпустит Эли Жуниора только за рекордные для своего клуба 80 миллионов фунтов.