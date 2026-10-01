Тухель предупредил, что Англия может не найти преемника Кейна 10 лет

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель предупредил, что поиски достойного преемника Харри Кейна могут занять 10 лет.

В минувший вторник против Чехии 33-летний Кейн забил свой 87-й гол за английскую сборную, которая одержала победу со счетом 0:2.



Также нападающий "Баварии" находится всего в двух матчах от повторения рекорда Питера Шилтона (125) по количеству игр за сборную Англии.



И хотя Кейн находится в форме всей своей жизни, забив 73 гола за клуб и сборную в прошлом сезоне и считаясь одним из фаворитов на "Золотой мяч", Тухель понимает, что Харри не вечен.



В данный момент у Тухеля нет равноценной замены Кейну, поэтому Томас держит в уме различные варианты и отводит до 10 лет на то, чтобы у Англии появился аналогичный бомбардир.



"Во-первых, вы не получите другого Харри Кейна. Он первым подстегивает всех, таков его настрой, и он стал очень, очень трудолюбивым нападающим, помимо своих навыков бомбардира. Он разносторонний игрок".



"Мы ищем различные варианты и решения. Мы заканчивали матч с Джудом (Беллингемом) впереди в качестве 9-го номера".



"Будут и некоторые другие, но это не будет Харри или копия Харри. Мы будем искать решение, когда придется, но это могу быть уже не я. Это может занять еще 10 лет", — цитирует Тухеля BBC.