Названы сроки рассмотрения апелляции "Сити"

Согласно правилам Премьер-Лиги, апелляция "Манчестер Сити" насчет признания клуба виновным в финансовых нарушениях должна быть рассмотрена в течение 12 недель.

В эту пятницу, 2 октября, истекает срок, до которого "Сити" может подать апелляцию на заключение независимой комиссии Премьер-Лиги о признании клуба виновным по всем пунктам обвинений насчет финансовых нарушений в период с 2009 по 2018 год.



"Сити" уже подтвердил, что воспользуется своим правом на апелляцию, на рассмотрение которой правилами отводится 12 недель — или 84 дня.



Затем у комиссии будет еще 30 дней на вынесение вердикта, а значит в теории процесс может завершиться до конца января 2027, сообщает The Guardian.



При этом "Сити" может оспорить не только обвинительное заключение комиссии, но и решение о санкциях в отношении клуба, когда оные будут определены.



Выступая обвинителем, Премьер-Лига может составить петицию насчет рекомендуемых санкций, но решение будет за комиссией.



Решение о санкциях вынесет та же комиссия, что и признала вину "Сити" доказанной, но направляемая "горожанами" апелляция будет рассмотрена другой, вновь сформированной, комиссией.



Дополнительно "Сити" может затянуть процесс, оспорив введенные только с этого сезона правила по ускоренному рассмотрению апелляций, тогда как вменяемые клубу нарушения относятся к более старому периоду.