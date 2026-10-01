Экитике ожидает сыграть за "Ливерпуль" в декабре

Нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике ожидает вернуться к игре в футбол в декабре.

Экитике не играет в футбол с середины апреля, когда в четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против ПСЖ Уго порвал ахиллово сухожилие.



"Ливерпуль" никогда не раскрывал сроки по возвращению в строй, однако L'Equipe удалось выяснить, что восстановление 24-летнего француза идет по плану и вступает в завершающую стадию.



Экитике едва вернулся из Соединенных Штатов, где посетил профильного специалиста, и продолжает работать на базе "Ливерпуля" в Керби. Уго уже может выполнять пробежки.



В данный момент план Экитике состоит в том, чтобы возобновить полноценные тренировки в ноябре и снова сыграть за "Ливерпуль" в декабре, хотя в значительной степени это будет зависеть от самочувствия Уго и реакции его организма на увеличение нагрузки.



Добавим, Экитике забил 17 голов в своем дебютном английском сезоне, досрочно оборванным тяжелой травмой.