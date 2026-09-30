"Тоттенхэм" интересуется Цолакисом

"Тоттенхэм" находится среди клубов, проявляющих интерес к голкиперу "Халла" Константиносу Цолакису.

"Тоттенхэм" провел впечатляющую трансферную кампанию минувшим летом, но ни голкипера, ни центрального нападающего не купил, что может попытаться исправить уже в январе.



Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби заранее подтвердил, что Антонин Кински будет его первым номером в этом сезоне, в преддверии которого Антонин заключил новый контракт.



Неубедительная игра 23-летнего чеха заставила "Тоттенхэм" обратить свой взор на Цолакиса, который утвердился ключевым игроком "Халла" после своего перехода из "Олимпиакоса" за 17 миллионов фунтов минувшим летом.



По информации TEAMtalk, своей игрой Цолакис также произвел впечатление на "Ливерпуль", ПСЖ и "Реал". Однако "тигры" надеются сохранить 23-летнего грека хотя бы до конца сезона.