"Борнмут" не будет рассматривать предложения по Скотту в январе

"Борнмут" не собирается рассматривать предложения по своему полузащитнику Алексу Скотту в зимнее трансферное окно.

Борнмут" исключал продажу Скотта еще минувшим летом, отклонив предложение "Челси" в 64 миллиона фунтов по Алексу, который накануне против Чехии дебютировал за сборную Англии.



С тех пор "Борнмут" так и не приблизился к согласованию нового контракта со Скоттом, и в январе от действующего соглашения Алекса будет оставаться только 18 месяцев.



Однако BBC утверждает, что "Борнмут" все равно не продаст 23-летнего Скотта в январе, и это вполне устраивает Алекса, несмотря на его амбиции играть за большой клуб.



Сообщается, что "Челси" сохраняет интерес к Скоту, которого также хотят "Арсенал" и "Ливерпуль". А вот "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", значительно обновившие свою полузащиту летом, в борьбу за Алекса вступать не собирается.