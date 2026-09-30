Каррагер считает, что "Сити" следует лишить своих наград

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Сити" следует лишить своих трофеев и чемпионских титулов в период, когда клуб с "Этихад" совершал финансовые нарушения.

В период с 2009 по 2018 год "Сити" совершил более 100 финансовых нарушений, как это установила независимая комиссия Премьер-Лиги.



В этот период "Сити" выиграл три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, три Кубка Лиги и Суперкубок Англии. Каррагер не уверен, следует ли передать эти награды побежденным "горожанами" командам, но считает, что их больше нельзя ассоциировать с клубом с "Этихад".



"Я считаю, что у "Манчестер Сити" следует изъять титулы или трофеи, которые они выиграли в течение этого времени".



"Следует ли их передать другим клубам — немного другой вопрос. Но тем, что "Манчестер Сити" сделал, они навредили не только своим своим игрокам, на чьи медали и трофеи теперь никто не будет смотреть прежним образом".



"Мне очень посчастливилось выиграть несколько медалей. Я никогда не пересматривал свои медали годы спустя. Но, мысленно возвращаясь в те моменты, я испытываю приятное ощущение у себя в животе. Я вспоминаю, как рефери дает финальный свисток в большом матче".



"У этих игроков никогда не будет этого ощущения, потому что "Манчестер Сити" украл его. Вот чего у них нет. Думаю, никто из игроков, если им и отдать медаль, чтобы повесить дома или в трофейной комнате, не взглянет на нее".



"Дело не в медалях, дело в ощущениях, и именно их украл "Манчестер Сити", — сообщил Каррагер Sky Sports.