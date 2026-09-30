Ван Хекке возвращается в "Тоттенхэм" с травмой

Защитник "Тоттенхэма" Ян Пол Ван Хекке получил травму на тренировке сборной Голландии и теперь возвращается в свой клуб на лечение.

Как сообщает Evening Standard, 26-летний Ван Хекке продержался только семь минут на открытой тренировке голландской сборной в Зейсте в среду.



Теперь команда Хави улетает в Салоники на матч Лиги Наций против Греции, а Ван Хекке возвращается в Лондон с травмой, характер которой не раскрывается.



Ван Хекке, выходивший в стартовом составе голландской сборной против Германии и Сербии в этот международный перерыв, пропустит не только выезд в Грецию, но и ответный матч с Сербией четыре дня спустя.



Травма может поставить под вопрос участие Ван Хекке, купленного минувшим летом у "Брайтона" за 52 миллиона фунтов, в ближайшем матче "Тоттенхэма" — против "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге 10 октября.