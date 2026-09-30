Мерфи ожидает, что "Сити" только улучшит свою игру на фоне финансовых нарушений

Бывший полузащитник сборной Англии Данни Мерфи ожидает, что вердикт насчет финансовых нарушений только улучшит игру "Манчестер Сити".

На этот международный перерыв "Сити" уходил лидером Премьер-Лиги, набрав 15 очков из 15 возможных. А затем стало известно, что независимая комиссия признала вину клуба с "Этихад" доказанной по всем пунктам обвинений насчет финансовых нарушений.



Насчет психологического состояния игроков "Сити" теперь есть большие вопросы, однако Мерфи думает, что команда Энцо Марески лишь получит дополнительную мотивацию к тому, чтобы успешнее провести этот сезон.



"Когда случается беда, элитные игроки с элитным характером используют это как преимущество. Думаю, чем больше "Сити" будут провоцировать, тем больше хорошей игры от них вы увидите".



"Потому что они собрали вместе так много хороших игроков. Думаю, это воодушевит их", — сообщил Мерфи talkSPORT.