Тухель поведал, разговаривал ли с игроками "Сити"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поведал, разговаривал ли он с игроками "Манчестер Сити" о возникших у их клуба проблемах.

Накануне Премьер-Лига объявила, что "Сити" был признан виновным по всем пунктам обвинений насчет финансовых нарушений. Это случилось за считанные часы до матча англичан против Чехии в Лиге Наций.



Марк Гехи и Эллиот Андерсон из "Сити" вышли в стартовом составе англичан на этот матч, который их одноклубник Нико О'Райли пропустил из-за травмы, и после победы 0:2 Тухель поведал, что разговаривал с "горожанами" только о сборной.



"Я не знаю, как они себя чувствуют. Теперь меня мучает совесть, потому что все спрашивают меня, а я не говорил с ними".



"Конечно, я слышал об этом, я осведомлен об этом, но верите вы или нет, это занимает где-то один процент моего дня, когда я нахожусь со своими игроками".



"Поэтому я не разговаривал об этом. Я разговаривал только о матче сегодня, но они оба были очень, очень хороши".



"Марк отреагировал выдающимся образом. Он провел превосходный матч, а Эллиотт Андерсон вернулся к самой лучшей версии себя в центре поля. Поэтому молодцы", — сообщил Тухель talkSPORT.