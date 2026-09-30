"Юнайтед" обдумывает покупку Матета в январе

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета в январе.

Начало нового сезона оказалось омрачено для нападающего "Юнайтед" Беньямина Шешко проблемами со здоровьем. В рамках Премьер-Лиги 23-летний словенец еще не выходил в стартовом составе, также не сумев откликнуться на вызов в свою сборную в этот международный перерыв.



Ситуация с Шешко подталкивает "Юнайтед" к приглашению нападающего в январе, и TEAMtalk утверждает, что на радаре у спортивного директора "красных дьяволов" Джейсона Уилкокса находится Матета.



Контракт Матета истекает в конце сезона, поэтому в зимнее окно у "Пэлас" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за 29-летнего игрока сборной Франции.



Добавим, во время предыдущего зимнего окна у Матета сорвался переход в "Милан". Этому помешало медобследование, результаты которого насторожили итальянский клуб.