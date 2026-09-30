Каррагер призвал выгнать владельцев "Манчестер Сити"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что владельцы "Манчестер Сити" должны покинуть английский футбол.

Накануне было официально подтверждено, что независимая комиссия признала "Сити" виновным по всем пунктам обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



По мнению Каррагера, теперь могущественных владельцев "Сити" из Абу-Даби нужно поставить на место и обязать продать клуб.



"Их клуб накажут. Есть болельщики, игроки, клуб и владельцы. На мой взгляд, здесь дело во владельцах, в людях наверху клуба".



"Манчестер Сити" — замечательный клуб, который существует сотню лет и будет существовать еще сотни лет. Но после обнаруженного теперь я не знаю, как эти владельцы могут остаться в английском футболе".



"То, что они делали на протяжении 10 лет, оставив пятно на следующие 10 лет, идет от того, что им не нравится слово "нет". Когда видишь их заявления вроде вчераших слов Сориано, это поражает воображение".



"Они обладают такой властью и финансами, что никто и никогда не говорит им "нет". Я не знаю, как можно убрать это пятно с клуба, пока они не покинут клуб. "Сити" продолжит существовать и будет обладать отличными командами в будущем".



"Но я не представляю, как владельцы могут остаться после случившегося здесь и после такой их реакции. Как они могут быть удивлены? У них есть "неопровержимые доказательства"? И где же они? Покажите", — сообщил Каррагер Sky Sports.