Тухель: "Беллингем может стать постоянным капитаном сборной Англии"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что полузащитник испанского "Реала" Джуд Беллингем способен стать постоянным капитаном национальной команды.

Именно 23-летний Беллингем принял капитанскую повязку, когда заменил Харри Кейна во втором тайме выездного матча Лиги Наций против Чехии накануне.



После победы 0:2 Тухель заявил, что повязка стала наградой для Беллингема, и Томас доволен лидерскими качествами Джуда.



"Помнится, он был капитаном еще против Коста-Рики перед Чемпионатом Мира. Да, это всегда награда и всегда честь".



"Если ты заканчиваешь эти матчи капитаном, ты, конечно, можешь быть постоянным капитаном".



"Думаю, ему нравится быть с нами в данный момент. Это то, что я чувствую. Мы немного поболтали с ним сегодня насчет его роли, и мы оба почувствовали своими головами или животами: "Вперед, в старт!"



"Затем обе наши головы сказали: "Может быть, 30 минут будет достаточно сегодня". Потому что он еще не играл так часто в этом сезоне. Он делал это прежде, но не в этом сезоне, поэтому мы не хотели стать первыми, кто попробует это".



"Но даже в этот короткий отрезок вы могли увидеть, что он уверен в себе и рад помогать, даже со скамейки запасных, поэтому да, это награда. И это хорошо".



"У него возникла небольшая болячка в концовке матча, но я надеюсь, ничего серьезного, и он будет доступен на Хорватию", — цитирует Тухеля Evening Standard.