Рой Кин советует игрокам "Сити" "выбросить свои медали в мусорную корзину"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин посоветовал игрокам, которые выигрывали трофеи с "Манчестер Сити", "выбросить свои медали в мусорную корзину".
Накануне Премьер-Лига официально объявила, что независимая комиссия признала "Сити" виновным по всем пунктам обвинений насчет финансовых нарушений в период с 2009 по 2018 год.
По мнению Кина, этот вердикт обесценивает все достижения "Сити" за этот период, а также усложняет жизнь нынешнему главному тренеру "горожан" Энцо Мареске и его игрокам.
"Они (игроки "Сити") знали, что это ранит много людей, но они все равно сделали это. На месте игрока, который добивался успеха в эти годы и которого мы много хвалили, я бы выбросил эти медали в мусорную корзину, 100 процентов. Это жульничество".
"Ты слышишь чепуху от бывших игроков: "Они выиграли это на футбольном поле". Но имело место жульничество".
"Теперь их игрокам и тренеру будет очень сложно. Они доверяли своему футбольному клубу и тому, что он делает. Их владельцы вполне довольны жульничеством. Поддерживать прежний уровень будет очень сложно", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
30.09.2026 11:00
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Это чмо постоянно несет хуйню.
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А Кин не хочет отправить туда же свои медальки из девяностых? несправедливо полученные от судейского корпуса,или это другое..
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