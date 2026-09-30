Рой Кин советует игрокам "Сити" "выбросить свои медали в мусорную корзину"

Рой Кин Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин посоветовал игрокам, которые выигрывали трофеи с "Манчестер Сити", "выбросить свои медали в мусорную корзину".

Накануне Премьер-Лига официально объявила, что независимая комиссия признала "Сити" виновным по всем пунктам обвинений насчет финансовых нарушений в период с 2009 по 2018 год.

По мнению Кина, этот вердикт обесценивает все достижения "Сити" за этот период, а также усложняет жизнь нынешнему главному тренеру "горожан" Энцо Мареске и его игрокам.

"Они (игроки "Сити") знали, что это ранит много людей, но они все равно сделали это. На месте игрока, который добивался успеха в эти годы и которого мы много хвалили, я бы выбросил эти медали в мусорную корзину, 100 процентов. Это жульничество".

"Ты слышишь чепуху от бывших игроков: "Они выиграли это на футбольном поле". Но имело место жульничество".

"Теперь их игрокам и тренеру будет очень сложно. Они доверяли своему футбольному клубу и тому, что он делает. Их владельцы вполне довольны жульничеством. Поддерживать прежний уровень будет очень сложно", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.





Метки Кин, Манчестер Сити, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2026 11:00

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  1. kz-sila 30.09.2026 11:36 # kz-sila
    Это чмо постоянно несет хуйню.

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  2. hunter022 30.09.2026 11:08 # hunter022
    А Кин не хочет отправить туда же свои медальки из девяностых? несправедливо полученные от судейского корпуса,или это другое..

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