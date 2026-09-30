Босс "Баварии" объяснил, почему Вирц выбрал "Ливерпуль"

Председатель правления немецкой "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге объяснил, почему его клуб проиграл борьбу "Ливерпулю" за атакующего полузащитника Флориана Вирца.

Летом 2025 "Ливерпуль", опередив "Баварию", приобрел Вирца у "Байера" за рекордные на тот момент для своего клуба 116 миллионов фунтов.



По словам Румменигге, ключевым фактором в выборе Вирца стало обещание Арне Слота, тогда занимавшего должность главного тренера "Ливерпуля", насчет игровой позиции Флориана.



"У нас сложилось впечатление, что он выбрал "Ливерпуль", потому что Арне Слот, их тренер в то время, обещал ему позицию 10-го номера. В этой роли он также играл в Леверкузене".



"Это было важным фактором в его решении перейти в "Ливерпуль". В плане финансов большой разницы не было. Он принял свое решение, и мы с этим смирились".



"Вернется ли "Бавария" за Вирцем в будущем? Во-первых, это не моя работа. Это работа для руководства. И мы не должны забывать, что Джамал Мусиала и Серж Гнабри играют на этой позиции, а также есть другие варианты вроде Исмаэля Сайбари".



"Нет нужды тратить такого рода деньги, чтобы брать Вирца четвертым игроком на эту позицию", — цитирует Румменигге talkSPORT.