"Манчестер Сити" грозит исключение из Премьер-Лиги после того, как вина клуба с "Этихад" в финансовых нарушениях была подтверждена.

Накануне Премьер-Лига опубликовала 40-страничное заключение независимой комиссии, которая признала вину "Сити" доказанной по более чем 100 пунктам обвинений насчет финансовых нарушений в период с 2009 по 2018 год.



В указанный период "Сити" заключал "фиктивные", как их называет Премьер-Лига, спонсорские контракты, через которые "горожане" получили 830.69 млн. фунтов от своих владельцев из Abu Dhabi United Group, искусственно завысив свои доходы.



"Сити" фабриковал свою финансовую отчетность, злостно нарушал правила ФФП Премьер-Лиги и УЕФА, а также препятствовал расследованию лиги в отношении своего клуба.



Как сообщает The Telegraph, в ближайшие недели комиссия определит, как наказать "Сити". "Горожанам" грозит целый спектр санкций, включая штрафы, снятия очков и даже исключение из Премьер-Лиги. Все эти варианты будут рассмотрены во время слушаний.



До пятницы "Сити" может подать апелляцию на заключение комиссии, и накануне клуб с "Этихад" уже подтвердил соответствующее намерение.



