Патрик Виейра рассказал, что мог перейти в "Юнайтед"

Бывший капитан "Арсенала" Патрик Виейра рассказал, что у него была возможность перейти в "Манчестер Юнайтед".

Прибыв в "Арсенал" в 1996 году, Виейра стал настоящей легендой лондонского клуба. Патрик в качестве капитана привел "канониров" к титулу Премьер-Лиги без единого поражения в сезоне 2003/04.



Как раз в период выступлений за "Арсенал" Виейра поступило предложение от "Юнайтед", и французский полузащитник даже провел встречу с сэром Алексом Фергюсоном — но исключительно из вежливости.



"Пару раз у меня была возможность перейти в "Реал", и у меня даже была возможность перейти в "Манчестер Юнайтед".



"Я провел встречу с сэром Алексом Фергюсоном. При всем уважении, я не могу отказаться от встречи с ним, потому что он был важной фигурой в Премьер-Лиге. Мы встретились и поговорили, он объяснил мне свое видение насчет "Манчестер Юнайтед" и команды, которую он хотел построить".



"Он хотел, чтобы я играл вместе с Роем Кином, Гиггзом слева и Дэвидом Бекхэмом справа, а Скоулз играл бы под Ван Нистелроем, так что это была не такая уж плохая команда".



"Но я не мог покинуть "Арсенал", я был слишком счастлив там, и мы были на пути к созданию кое-чего по-настоящему особенного в клубе, как и получилось".



"Конечно, когда ты хорош, команды будут интересоваться тобой, и дальше ты должен принять решение. Но моим решением было остаться в "Арсенале", потому что я чувствовал любовь клуба, игроков и фанатов. Там было все, чтобы я рос как игрок и достиг того, чего хотел", — сообщил Виейра Sky Sports.