Трент: "Всегда верил, что могу играть за сборную Англии"

Защитник испанского "Реала" Трент Александер-Арнольд заявил, что всегда верил в свое возвращение к выступлениям за сборную Англии.

Накануне 27-летний Трент сыграл за английскую сборную впервые за почти два года, появившись в стартовом составе на матч Лиги Наций против Чехии.



Именно с передачи Александер-Арнольда открыл счет Энтони Гордон, и после победы 0:2 Трент признался, что никогда не терял веру в себя.



"Это удивительно, представлять свою страну — всегда честь и удовольствие для меня. Прошло много времени, но я всегда верил, что могу играть за сборную Англии, и всегда хотел это делать".



"Вера всегда была при мне, и требовалось лишь доказать это на клубном уровне. Сегодня вечером тренер дал мне шанс, чтобы попытаться сделать то, что он просил, исходя из моих способностей. Надеюсь, он доволен тем, как я сыграл".



"Думаю, мы хорошо сыграли. Они остались вдесятером, а давление на нас насчет победы возросло, а это только усложняет задачу. Они играли очень компактно и оборонялись большим количеством игроков. Мы много владели мячом, но взломать их было сложно".



"Мы рано забили во втором тайме, в чем мы и нуждались. Чем дольше держался счет 0:0, тем сложнее становилось. Они обретали веру, что смогут выстоять. Хорошо, что мы забили этот второй гол", — цитирует Трента Sky Sports.