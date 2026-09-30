Жоао Педро обратился к профильному доктору со своим коленом

Травма колена заставила нападающего "Челси" Жоао Педро обратиться к профильному специалисту на стороне.

25-летний Педро не играет за "Челси" с 12 сентября, когда Жоао своим голом спас "синих" от домашнего поражения против "Халла" (2:2).



Травма колена не позволила 25-летнему нападающему откликнуться на вызов из сборной Бразилии в этот международный перерыв.



Помимо работы на тренировочной базы в Кобхэме с медицинской службой "Челси", Педро решил обратиться за независимым мнением на стороне, сообщает Evening Standard.



Это не означает, что восстановление Педро затягивается. Напротив, Жоао надеется, что профильный специалист поможет ему вернуться в строй раньше прогноза в один месяц — в идеале уже к матчу против "Борнмута" 10 октября.