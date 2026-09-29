Англичане одержали победу в гостях у Чехии
Сборная Англии одержала свою первую победу в Лиге Наций, одолев на выезде Чехию со счетом 0:2 благодаря голам Энтони Гордона и Харри Кейна.
В стартовый состав "трех львов" были добавлены Трент Александер-Арнольд, Трево Чалоба, Льюис Холл и Морган Роджерс. Джеймс Траффорд остался на воротах.
Хозяева создали первый реальный момент уже на пятой минуте, когда Павел Шульц выходил один на один, однако Траффорд вовремя выдвинулся навстречу и спас свою команду.
Гости ответили на 16-й минуте. Морган Роджерс пробил в штангу, а последовавшие затем удары Эллиота Андерсона и Букайо Сака были заблокированы.
На 25-й минуте рефери, обратившись к VAR, показал красную карточку Шульцу, который грубо сыграл против Андерсона в подкате.
Оставшись вдесятером, чехи оказались лишены мяча и заперты в своей штрафной, однако преодолеть столь насыщенную оборону было непросто. В остатке первого тайма ко взятию ворот приблизился лишь Харри Кейн, чей удар отразил голкипер.
Едва начался второй тайм, как Александер-Арнольд сделал передачу с правого фланга в центр штрафной. Энтони Гордон позволил мячу удариться о газон, после чего пробил головой в угол ворот — 0:1.
Англия продолжила доминировать, и на 61-й минуте штанга еще раз сыграла за Чехию.
На 69-й минуте гости все же сделали разницу в счете комфортной. Ладислав Крейчи удалось отпихнуть Роджерса от мяча в штрафной, но снаряд достался Кейну, который пробил низом в касание — 0:2.
На этом игра окончательно успокоилась. Хозяева просто действовали без мяча и ничего не могли с этим поделать.
Англии оказалось непросто реализовать численное преимущество, однако во втором тайме задача была выполнена. Подопечные Тухеля также оформили "клин-шит", исправив впечатление о себе после поражения от Испании.
Сборная Чехии — сборная Англии — 0:2 (0:0)
Голы: Гордон 47, Кейн 69.
Сборная Чехии: Коварж, Халоупек, Гранач, Крейчи, Слама, Черв (Мацек 80), Шульц, Садилек (Крал 56), Радоста (Амброс 57), Карабец (Лингр 45), Гложек (Вашулин 80).
Сборная Англии: Траффорд, Александер-Арнольд, Чалоба, Гехи, Холл, Андерсон (Скотт 70), Льюис-Скелли (Эзе 45), Роджерс, Сака (Нгумоа 71), Кейн (Беллингем 71), Гордон (Гиббс-Уайт 81).
Предупреждение: Льюис-Скелли.
Удаление: Шульц 25.
29.09.2026 23:40
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Ждет извинений от Тухеля насчет игнора Трента.
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06.08.2026 11:13 #
gidro-met
Челси покупает на только больших игроков , Челси укрепляет весь футбольный отдел. Мак Фи со стандартами принесет ещё много очков , как и Уэлбэк со скамейки выходами. Хендо добавит глубины и надёжности в центре + менталки . Это даст дополнительные 15 -20 очков прироста по сравнению с прошлым сезоном. Ну и стабильная разнообразная тактика + дух Алонсо + класс Лакруа + Пендерс на дырке ещё дадут +5-7 очков, а ещё Роджерс +5 очков минимум больше . и Итого +30-35 очков практически гарантируют борьбу за Чемпик в новом сезоне
Источник: https://fapl.ru/posts/123665/?c=1
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Трентуха зе бест.
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