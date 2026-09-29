"Манчестер Сити" не сможет обратиться в CAS
"Манчестер Сити" не имеет возможности обратиться в Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport), чтобы отбиться от обвинений Премьер-Лиги в финансовых нарушениях.
В 2020 году как раз CAS удовлетворил апелляцию "Сити" после того, как УЕФА отстранил "горожан" от еврокубков на два сезона за нарушения правил финансового фейр-плей. Тогда дисквалификация была полностью снята с клуба, а денежный штраф уменьшен в три раза.
Как сообщает Sky Sports, на сей раз у "Сити" нет права обратиться в CAS, чтобы опротестовать обвинительный вердикт независимой комиссии Премьер-Лиги.
Если апелляция, которую "Сити" надлежит подать до 2 октября, будет отклонена, единственным реальным для "горожан" путем по восстановлению справедливости будет Высокий суд.
"Сити" может использовать Высокий суд как площадку, чтобы попытаться доказать, что весь организованный Премьер-Лигой процесс не был справедливым и беспристрастным.
29.09.2026 22:00
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