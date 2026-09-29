"Сити" "расстроен и удивлен" обвинительным вердиктом комиссии Премьер-Лиги

"Манчестер Сити" официально отреагировал на решение независимой комиссии Премьер-Лиги признать клуб виновным по всем пунктам обвинений насчет финансовых решений.

Во вторник Премьер-Лиги опубликовала 40-страничное заключение независимой комиссии, которая завершила продлившиеся 42 дня слушания по делу "Сити" в декабре 2024.



Вина "Сити" насчет финансовых нарушений была сочтена полностью доказанной, и теперь комиссии предстоит определиться с наказанием для "горожан".



Такой вердикт "расстроил и удивил" "Сити", который по-прежнему отрицает свою вину и собирается воспользоваться правом на апелляцию.



"Манчестер Сити" одновременно расстроен и удивлен опубликованным сегодня мнением комиссии Премьер-Лиги".



"Клуб не виновен в выдвинутых Премьер-Лигой обвинениях, и этому существует обширный объем неопровержимых доказательств. Поэтому клуб будет неустанно и — где это необходимо — проактивно действовать во всех регулирующих и юридических органах".



"Процесс Премьер-Лиги продолжается, и значительные его элементы еще не завершены. Пока что "Манчестер Сити" воспользуется доступными возможностями для апелляции, исходя из того, что мнение комиссии содержит существенные ошибки насчет права, принципов и фактов, а также является необоснованным".



"На протяжении восьми лет клуб неукоснительно соблюдал процедуру, исходя из того, что совет и исполнительный комитет Премьер-Лиги будут действовать как независимый, беспристрастный и справедливый регулятор, свободный от партийного влияния".



"Очевидно, клуб ограничен в дальнейших заявлениях до завершениях всех процедур", — гласит заявление "Сити".