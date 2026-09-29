"Сити" узнал об обвинительном вердикте комиссии еще летом

"Манчестер Сити" был уведомлен о том, что клуб признан виновным в финансовых нарушениях, еще минувшим летом.

Напомним, в минувшую пятницу стало известно, что независимая комиссия признала "Сити" виновным по 114 пунктам обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



Эта новость не стала сюрпризом для "Сити", который всегда отрицал свою вину, потому что сами "горожане", как утверждает ESPN, узнали о вердикте комиссии еще в июле.



Более того, обвинительным вердиктом комиссия даже подстегнула "Сити" к более агрессивному подходу насчет трансферов, и летом "горожане" потратили свыше 450 миллионов фунтов, включая 125 млн. фунтов на Энцо Фернандеса и 116 млн. фунтов на Эллиота Андерсона.



Источник уточняет, что переход Андерсона из "Ноттингем Форест" был согласован еще до того, как "Сити" узнал вердикт комиссии. А вот покупая Фернандеса, "горожане" уже были прекрасно осведомлены о возможных последствиях для своего клуба.