В контракте Фабрегаса есть пункт насчет "Арсенала" и "Челси"

Главный тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас имеет в своем контракте секретный пункт насчет "Арсенал" и "Челси", которые ему довелось представлять в качестве игрока.

Всего лишь несколько лет назад "Комо" обитал во втором итальянском дивизионе, а сейчас выступает в Лиге Чемпионов. Столь стремительным прогрессом клуб обязан Фабрегасу.



Фабрегас заслужил репутацию одного из самых перспективных молодых тренеров в Европе, а в "Комо" экс-полузащитника сборной Испании рассматривают не иначе как легенду клуба.



Как сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, Фабрегас намерен полностью отработать свой рассчитанный до 2028 года контракт с "Комо", но уже задумывается об уходе на повышение.



Свидетельством этому является тот факт, что во время подписания своего текущего контракта Фабрегас потребовал включить в него пункт насчет "Арсенала", "Челси" и "Барселоны".



Этот пункт позволяет Фабрегасу беспрепятственно уйти в один из своих бывших клубов за минимальную компенсацию, без необходимости получать разрешение "Комо".



Добавим, нынешний наставник "Арсенала" Микель Артета едва согласовал новый контракт, тогда как "Челси" только минувшим летом назначил Хаби Алонсо, однако через два года ситуация может измениться, и Фабрегас окажется востребован.