Руни "не было бы комфортно" забрать медаль у "Сити"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что ему "не было бы комфортно" принять медаль победителя Премьер-Лиги, если оную отберут у "Манчестер Сити".

В последние дни не утихают слухи, что "Сити" может быть наказан денежным штрафом и снятием очков за финансовые нарушения. Некоторые даже призывают лишить "горожан" их регалий, чемпионский титулов и трофеев.



В период, к которому относятся 114 нарушений "Сити", "Юнайтед" дважды финишировал вторым в Премьер-Лиге, однако такое виртуальное чемпионство, если результаты "горожан" вдруг будут признаны недействительными, Руни не нужно.



"Я слышал, как Рио (Фердинанд) вышел и сказал о получении еще одной медали Премьер-Лиги... Честно говоря, бы не чувствовал себя по-настоящему комфортно, принимая еще одну медаль Премьер-Лиги".



"Я не думаю, что мы заслуживаем этого. Мы сделали недостаточно в том сезоне, чтобы выиграть лигу. Кажется, мы были в шести или семи очках за четыре или пять матчей до конца, и мы бросили сражаться".



"Я видел все, что происходило в эти последние несколько дней, я слушал людей, и, ставя себя на место игрока "Манчестер Сити"... Они сделали все возможное, чтобы выиграть титул Премьер-Лиги, и в их представлении они сделали это, они выиграли титул Премьер-Лиги".



"Мне не было бы комфортно принять медаль, если оная будет предложена. Мне было бы комфортно лишить их медали, но мне не было бы комфортно принять медаль за второе место", — цитирует Руни The Athletic.