Тухель раскритиковал формат Лиги Наций

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель раскритиковал новый формат Лиги Наций.

В этот расширенный до трех недель международный перерыв английская сборная проводит сразу четыре матча. Сыграв дома против Испании в минувшую субботу, во вторник подопечные Тухеля сразятся на выезде с Чехией.



Тухель видит в этом проблему, которую, например, сборная Германии пытается решить, определив два отдельных состава, а Франция обратилась к ротации.



"Я нахожу этот формат еще более сложным. Много переездов, и приходится играть всего с двумя днями отдыха между матчами".



"Смена тренировок, стиля игры между сборной и клубом несет в себе свой собственный риск, а этот формат его только увеличивает, нежели уменьшает", — цитирует Тухеля Evening Standard.