Тухель раскритиковал формат Лиги Наций
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель раскритиковал новый формат Лиги Наций.
В этот расширенный до трех недель международный перерыв английская сборная проводит сразу четыре матча. Сыграв дома против Испании в минувшую субботу, во вторник подопечные Тухеля сразятся на выезде с Чехией.
Тухель видит в этом проблему, которую, например, сборная Германии пытается решить, определив два отдельных состава, а Франция обратилась к ротации.
"Я нахожу этот формат еще более сложным. Много переездов, и приходится играть всего с двумя днями отдыха между матчами".
"Смена тренировок, стиля игры между сборной и клубом несет в себе свой собственный риск, а этот формат его только увеличивает, нежели уменьшает", — цитирует Тухеля Evening Standard.
29.09.2026 15:00
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