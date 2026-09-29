Почеттино — о 114 нарушениях "Сити": "Мы жили в период обмана"

Бывший наставник "Челси" и "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал "периодом обмана" время, когда "Манчестер Сити" совершал свои финансовые нарушения в Премьер-Лиге.

В период, к которым относятся 114 нарушений "Сити", Почеттино успел поработать с тремя клубами Премьер-Лиги, и теперь, как и многие другие, Маурисио ощущает себя пострадавшим.



"Каким бы ни было наказание, невозможно повернуть время вспять. Это нанесло большой ущерб. Многие клубы следовали правилам, а некоторые — нет".



"Возможно, они думали, что спустя много лет их не накажут. Как с ними теперь поступят? Экономическое наказание? Снятие очков? Это действительно тяжело".



"Это вызывает огромную грусть. Мы оказались в ситуации, когда то, что праздновалось, не было настоящим, а то, что выглядело хорошим, не было таким уж хорошим или не может быть хорошим из-за случившегося".



"Мы столкнулись с отсутствием спортивной справедливости. И как теперь все исправить, если эти 114 нарушений действительно имели место? Мы жили в период обмана", — цитирует Почеттино BBC.