Почеттино — о 114 нарушениях "Сити": "Мы жили в период обмана"
Бывший наставник "Челси" и "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал "периодом обмана" время, когда "Манчестер Сити" совершал свои финансовые нарушения в Премьер-Лиге.
В период, к которым относятся 114 нарушений "Сити", Почеттино успел поработать с тремя клубами Премьер-Лиги, и теперь, как и многие другие, Маурисио ощущает себя пострадавшим.
"Каким бы ни было наказание, невозможно повернуть время вспять. Это нанесло большой ущерб. Многие клубы следовали правилам, а некоторые — нет".
"Возможно, они думали, что спустя много лет их не накажут. Как с ними теперь поступят? Экономическое наказание? Снятие очков? Это действительно тяжело".
"Это вызывает огромную грусть. Мы оказались в ситуации, когда то, что праздновалось, не было настоящим, а то, что выглядело хорошим, не было таким уж хорошим или не может быть хорошим из-за случившегося".
"Мы столкнулись с отсутствием спортивной справедливости. И как теперь все исправить, если эти 114 нарушений действительно имели место? Мы жили в период обмана", — цитирует Почеттино BBC.
29.09.2026 14:00
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