Тонали: "Тоттенхэм" на позитие"

Полузащитник "Тоттенхэма" Сандро Тонали заявил, что внутри его клуба сохраняется позитивный настрой, несмотря на провальное начало нового сезона.

На этот международный перерыв "Тоттенхэм" ушел, занимая последнее место в Премьер-Лиге. Также команда Роберто Де Дзерби вылетела из Кубка Лиги.



Тонали признает, что результаты "Тоттенхэма" оставляют желать лучшего, однако Сандро считает, что хорошая по содержанию игра позволяет "шпорам" не унывать.



"Футбол — очень странная вещь, за 10 дней все может измениться с негатива на позитив. Я бы охарактеризовал нашу текущую ситуацию в клубе как негатив в плане результатов, но позитив в плане футбола".



"Мы весело проводим время и создаем моменты. Если вы не забиваете в футболе, вы проигрываете. Мы не в застое — мы живы и хорошо себя чувствуем, мы на позитиве".



"Мы знаем, что наша команда очень сильна. Здесь в сборной по-другому, это очень новая и молодая группа, мы практически не играли вместе. Поэтому нам просто нужно подождать", — цитирует Тонали Football.London.