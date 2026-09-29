Анонс матча Чехия — Англия

В своем втором матче в новом розыгрыше Лиги Наций сборная Англии сразится на выезде с Чехией.

В минувшую субботу англичане стартовали в Лиге Наций, потерпев домашнее поражение 2:3 от Испании. Матч на "Уэмбли" мог бы сложиться иначе, реализуй Харри Кейн пенальти.



Чехия тоже начала с поражения, уступив на своем поле хорватам со счетом 1:2.



В преддверии выезда в Прагу главный тренер англичан Томас Тухель признал, что он и его команда находятся под давлением и должны отреагировать на поражение от Испании.



- Англия сыграет на выезде с Чехией впервые с октября 2019, когда родоначальники футбола потерпели поражение 2:1 в рамках отбора к Евро-2020.



- Англичане потерпели лишь одно поражение в девяти последних встречах с Чехией (6 побед, 2 ничьи).



- Чехия проиграла оба своих последних матча.



- На Чемпионате Мира минувшим летом чехи не вышли из группы, набрав лишь одно очко.



- Поражение от Хорватии на прошлой неделе прервало 19-матчевую беспроигрышную серию чехов на своем поле (14 побед, 5 ничьих).



- Англичане потерпели два поражения в трех последних матчах с учетом всех соревнований — как и в 23 предыдущих.



- Англия может впервые с сентября 2022 оформить два поражения подряд.



- Англичане пропустили 13 голов в шести последних матчах — против всего семи в 17 первых поединках при Тухеле.



- Англия может впервые с февраля 1927 пропустить три гола или более в трех матчах подряд.



- Капитан англичан Харри Кейн забил четыре гола в шести своих последних матчах Лиги Наций.



- Полузащитник Джуд Беллингем совершил девять результативных действий в девяти последних матчах за английскую сборную (7+2).



Защитник Нико О'Райли пропустит этот матч, но Эзри Конса должен быть в заявке, как и юниор Рио Нгумоа. Место на воротах англичан вновь займет Джеймс Траффорд. Слева в обороне может сыграть Льюис Холл.



Лига Наций. Группа A — Группа 3. 2-й тур

Сборная Чехии — сборная Англии

Прага. Стадион "Фортуна Арена". 21:45