"Юнайтед" обсудит новый контракт с Шоу

"Манчестер Юнайтед" планирует обсудить новый контракт со своим защитником Люком Шоу.

Ранее ходили слухи, что Шоу может покинуть "Юнайтед" свободным агентом в конце этого сезона.



По информации Football Insider, "Юнайтед" действительно собирается купить нового левого защитника в 2027 году, но не на замену, а в дополнение к Шоу.



В прошлом сезоне Шоу выходил в стартовом составе на каждый матч "Юнайтед" в Премьер-Лиге, и боссы клуба с "Олд Траффорд" считают, что 31-летний англичанин окончательно оставил позади свои прежние проблемы со здоровьем.



"Юнайтед" ценит опыт Шоу, который является главным старожилом в команде Майкла Кэррика, и считает, что Люк все еще может быть полезен, даже если с приходом конкурента по позиции утратит статус твердого игрока основы.



"Юнайтед" планирует пригласить Шоу к столу переговоров вскоре после Нового года.