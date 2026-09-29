"Юнайтед" обсудит новый контракт с Шоу

Люк Шоу "Манчестер Юнайтед" планирует обсудить новый контракт со своим защитником Люком Шоу.

Ранее ходили слухи, что Шоу может покинуть "Юнайтед" свободным агентом в конце этого сезона.

По информации Football Insider, "Юнайтед" действительно собирается купить нового левого защитника в 2027 году, но не на замену, а в дополнение к Шоу.

В прошлом сезоне Шоу выходил в стартовом составе на каждый матч "Юнайтед" в Премьер-Лиге, и боссы клуба с "Олд Траффорд" считают, что 31-летний англичанин окончательно оставил позади свои прежние проблемы со здоровьем.

"Юнайтед" ценит опыт Шоу, который является главным старожилом в команде Майкла Кэррика, и считает, что Люк все еще может быть полезен, даже если с приходом конкурента по позиции утратит статус твердого игрока основы.

"Юнайтед" планирует пригласить Шоу к столу переговоров вскоре после Нового года.





Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2026 11:00

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  1. closer 29.09.2026 12:00 # closer
    С ним надо заключить контракт " иди накуй шо"

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