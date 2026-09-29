Траффорд предвкушает конкуренцию с Пикфордом

Голкипер "Лидса" Джеймс Траффорд заявил, что предвкушает борьбу с Джорданом Пикфордом из "Эвертона" за роль первого номера сборной Англии.

После поражения 2:3 от Испании в минувшую субботу главный тренер англичан Томас Тухель заявил, что заранее решил дать Траффорду первые два матча в этот международный перерыв, а оставшиеся два — Пикфорду.



Для 23-летнего Траффорда это первый реальный шанс заявить свои притязания на роль основного голкипера сборной, и Джеймс уверен, что это не испортит его отношения с Пикфордом.



"Мечта каждого голкипера и каждого футболиста в том, чтобы играть за сборную Англии и выходить в стартовом составе сборной Англии".



"Каждый верит, что может выходить в стартовом составе, и каждый просто старается доказать это".



"Каждый сражается за место в стартовом составе. Каждый в составе является игроком высокого уровня. Каждый сражается, чтобы играть, и это одинаково на любой позиции".



"Каждый старается изо всех сил и старается играть как можно лучше. Таковы реалии".



"Мы с Пиксом оба северные парни, мы очень хорошо ладим, и то, что все соперничают друг с другом за место в стартовом составе, является реалиями футбола".



"Просто таковы реалии. Но мы с Пиксом очень хорошо ладим", — цитирует Траффорда Sky Sports.