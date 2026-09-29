"Бавария" интересуется Пикфордом

Немецкая "Бавария" проявляет интерес к голкиперу "Эвертона" Джордану Пикфорду.

На протяжении многих лет Пикфорд является бессменным первым номером "Эвертона" и сборной Англии, однако к своим 32 годам Джордану не удалось собрать никаких командных наград.



Как утверждает журналист Алан Никсон, главный тренер "Баварии" Венсан Компани готов предложить Пикфорду возможность утолить свой трофейный голод.



По информации Никсона, Компани собирает информацию насчет Пикфорда из разных источников, рассматривая Джордана в качестве преемника для 40-летнего Мануэля Нойера, чей контракт с "Баварией" истекает в конце сезона.



В данный момент Пикфорд располагается во главе шорт-листа "Баварии", опережая Барта Вербрюггена из "Брайтона".



Пикфорд является одним из самых высокооплачиваемых голкиперов в Премьер-Лиге и имеет в "Эвертоне" контракт до 2029 года, однако "Бавария" выглядит привлекательным вариантом для Джордана.