"Юнайтед" проведет товарищеский матч с "Лозанной"

"Манчестер Юнайтед" решил организовать товарищеский матч за закрытыми дверьми против швейцарской "Лозанны" в этот международный перерыв.

В данный момент главному тренеру "Юнайтед" Майклу Кэррику приходится работать с очень ограниченным количеством игроков, потому что большинство представляет свои сборные.



Однако неудачный старт сезона заставляет "Юнайтед" искать пути к улучшению формы, и для оставшихся игроков был найден подходящий спарринг-партнер в лице "Лозанны".



Дело в том, что "Лозанна" принадлежит совладельцу "Юнайтед" сэру Джиму Рэтклиффа", поэтому организация данного товарищеского матча была простой.



"Лозанну" и "Юнайтед" также объединяет то, что та и другая команда одержала лишь по одной победе в своем внутреннем чемпионате в этом сезоне.



"Лозанна" занимает последнее место в швейцарском первенстве, проиграв пять из девяти своих первых матчей.



Данный матч состоится позже на этой неделе, но точная локация, дата и время не раскрываются, сообщает The Telegraph.