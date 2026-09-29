Гакпо рискует пропустить несколько недель

Коди Гакпо Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо рискует пропустить несколько недель с травмой лодыжки.

Эту травму Гакпо получил в начале победного для сборной Голландии матча Лиги Наций против Сербии в минувшее воскресенье (1:2).

Накануне "Ливерпуль" объявил, что 27-летний нападающий досрочно возвращается в расположение клуба и не поможет своей сборной в двух оставшихся матчах в этот международный перерыв.

Как сообщает голландский журналист Рик Элфринк, пройденное Гакпо обследование в Эйндховене показало, что восстановление Коди займет несколько недель.

Потеря Гакпо станет большим ударом по "Ливерпулю" потому что Коди в отличной форме начал новый сезон, забив два гола и отдав четыре результативные передачи за команду Андони Ираолы во всех соревнованиях.

Среди матчей, которые "Ливерпулю" предстоит сыграть в течение ближайшего месяца, значатся противостояния с "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсеналом".





Метки Гакпо, Ливерпуль, сборная Голландии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2026 06:00

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