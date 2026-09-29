"Челси" отслеживает "каждую минуту" игры Камара за "Монако"

"Челси" отслеживает "каждую минуту" игры полузащитника Ламина Камара за "Монако" с момента закрытия летнего трансферного окна.

В заключительный день летнего окна "Челси" согласовал покупку Камара за 47 миллионов фунтов, однако в последний момент "Монако" отказался от сделки, чем привел "синих" в ярость.



Несмотря на это, Камара остается трансферной целью "Челси", чьи представители, как утверждает TEAMtalk, присутствовали на каждом матче Ламина за "Монако" в сентябре.



Нельзя исключать, что "Челси" вернется за Камара уже в январе, не дожидаясь окончания сезона, однако 22-летний сенегалец также вызывает интерес у "Ливерпуля", "Кристал Пэлас", "Брайтона" и "Ньюкасла".



Недавно Камара заявил, что сосредоточен на выступлении за "Монако", однако предполагается, что Ламин открыт к смене клуба в январе, особенно если это будет "Челси".