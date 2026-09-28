Босс "Сити" сообщил, что его клуб не накажут за финансовые нарушения

Ферран Сориано Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано сообщил боссам других футбольных клубов, что сага с привлечением "горожан" к ответственности за финансовые нарушения далека от завершения.

Соответствующие слова Сориано произнес в преддверии назначенного на вторник собрания Ассоциации европейских клубов, ныне известной как European Football Clubs (EFC), в Копенгагене, куда приехали сотни футбольных руководителей.

Сориано является одним из 30 членов совета EFC, присоединившись к возглавляемому президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи органу как представитель Премьер-Лиги в 2023 году.

"Потребовать восемь лет, чтобы достичь этого момента, и все еще потребуется гораздо больше", — приводит слова Сориано The Athletic.

Сориано пообещал, что "Сити" будет сражаться против обвинительного вердикта, и выразил уверенность, что его клуб сможет доказать законность своих действий.

Добавим, Сориано был назначен исполнительным директором "Сити" в 2012, а в следующем году возглавил родительскую компанию "горожан" City Football Group.





Метки EFC, Манчестер Сити, Сориано, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2026 23:00

Количество просмотров Просмотров: 630

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  1. dembo 29.09.2026 00:17 # dembo
    Баляя, верните апл .
    Зае6ало уже читать по стопицот раз одно и тоже о сити .

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  2. van-dijk 29.09.2026 00:00 # van-dijk
    Как Гошу Зиновьева настигла на Верхнем Ларсе, так и Сити.

    17.10.2020 19:10 #
    superperez101

    карма настигает хуесосов
    и это прекрасно

    Источник: http://fapl.ru/posts/81644/?c=1

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  3. gidro-met 28.09.2026 23:41 # gidro-met
    Гоол! Сборная загорелых (Французов) таки бельгийцев очередной пятый раз наказала .

    Олисе в соляру затащил

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  4. gidro-met 28.09.2026 23:35 # gidro-met
    Половина нулевок сегодня из восьми матчей . Как так в один день они вылезли

    И при этом в параллельных матчах - сверхнормы голов везде .

    Это что за сценария ь!

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  5. liverpo0ol 28.09.2026 23:31 # liverpo0ol
    Ну лч им купили пора идти в чш там где им и место

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  6. gidro-met 28.09.2026 23:29 # gidro-met
    Кайоде из Брентфорда наконец вернул Италии прежнее величие ) ехех

    А за Швецию с Грэмом Поттером из Брайтона забил Айяри из Брайтона

    Тилеманс как обычно капитан , везде с привязкой этот малой

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  7. dexter 28.09.2026 23:29 # dexter
    Готовит почву для съе6а.

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  8. nishanbaev 28.09.2026 23:05 # nishanbaev
    КОРОЛИ!

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