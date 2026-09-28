Босс "Сити" сообщил, что его клуб не накажут за финансовые нарушения
Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано сообщил боссам других футбольных клубов, что сага с привлечением "горожан" к ответственности за финансовые нарушения далека от завершения.
Соответствующие слова Сориано произнес в преддверии назначенного на вторник собрания Ассоциации европейских клубов, ныне известной как European Football Clubs (EFC), в Копенгагене, куда приехали сотни футбольных руководителей.
Сориано является одним из 30 членов совета EFC, присоединившись к возглавляемому президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи органу как представитель Премьер-Лиги в 2023 году.
"Потребовать восемь лет, чтобы достичь этого момента, и все еще потребуется гораздо больше", — приводит слова Сориано The Athletic.
Сориано пообещал, что "Сити" будет сражаться против обвинительного вердикта, и выразил уверенность, что его клуб сможет доказать законность своих действий.
Добавим, Сориано был назначен исполнительным директором "Сити" в 2012, а в следующем году возглавил родительскую компанию "горожан" City Football Group.
28.09.2026 23:00
Просмотров: 630
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Баляя, верните апл .
Зае6ало уже читать по стопицот раз одно и тоже о сити .
(ответить)
Как Гошу Зиновьева настигла на Верхнем Ларсе, так и Сити.
17.10.2020 19:10 #
superperez101
карма настигает хуесосов
и это прекрасно
Источник: http://fapl.ru/posts/81644/?c=1
(ответить)
Гоол! Сборная загорелых (Французов) таки бельгийцев очередной пятый раз наказала .
Олисе в соляру затащил
(ответить)
Половина нулевок сегодня из восьми матчей . Как так в один день они вылезли
И при этом в параллельных матчах - сверхнормы голов везде .
Это что за сценария ь!
(ответить)
Ну лч им купили пора идти в чш там где им и место
(ответить)
Кайоде из Брентфорда наконец вернул Италии прежнее величие ) ехех
А за Швецию с Грэмом Поттером из Брайтона забил Айяри из Брайтона
Тилеманс как обычно капитан , везде с привязкой этот малой
(ответить)
Готовит почву для съе6а.
(ответить)
КОРОЛИ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий