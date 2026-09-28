Босс "Сити" сообщил, что его клуб не накажут за финансовые нарушения

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано сообщил боссам других футбольных клубов, что сага с привлечением "горожан" к ответственности за финансовые нарушения далека от завершения.

Соответствующие слова Сориано произнес в преддверии назначенного на вторник собрания Ассоциации европейских клубов, ныне известной как European Football Clubs (EFC), в Копенгагене, куда приехали сотни футбольных руководителей.



Сориано является одним из 30 членов совета EFC, присоединившись к возглавляемому президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи органу как представитель Премьер-Лиги в 2023 году.



"Потребовать восемь лет, чтобы достичь этого момента, и все еще потребуется гораздо больше", — приводит слова Сориано The Athletic.



Сориано пообещал, что "Сити" будет сражаться против обвинительного вердикта, и выразил уверенность, что его клуб сможет доказать законность своих действий.



Добавим, Сориано был назначен исполнительным директором "Сити" в 2012, а в следующем году возглавил родительскую компанию "горожан" City Football Group.