Премьер-Лига посоветует комиссии, как наказать "Сити"

Премьер-Лига даст рекомендацию независимой комиссии насчет наказания, которому будет подвергнут "Манчестер Сити" за финансовые нарушения.

В прошлую пятницу стало известно, что независимая комиссия признала вину "Сити" доказанной по 114 из 115 пунктов обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



Состоящая из трех членов комиссия может применить в отношении "Сити" широкий спектр санкций, что уже породило огромное количество спекуляций.



Существует мнение, что крупный денежный штраф и снятие большого количества очков являются наиболее вероятным сценарием. Как бы то ни было, Премьер-Лига передаст комиссии свои рекомендации насчет наказания, сообщает The Times.



Лишь после того, как вердикт в отношении "Сити" будет окончательно утвержден и оглашен, клуб с "Этихад" сможет воспользоваться своим правом на апелляцию, что на неопределенное время отсрочит вступление санкций в силу.