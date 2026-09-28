Палестра возобновил полноценные тренировки

Крайний защитник "Челси" Марко Палестра возобновил тренировки в общей группе.

Минувшим летом "Челси" приобрел Палестру у "Аталанты" за 47 миллионов фунтов, и Марко производил очень хорошее впечатление во время предсезонных матчей "синих".



Однако на тренировке команды Хаби Алонсо в августе 21-летний итальянец получил травму четырехглавой мышцы бедра, в результате чего пока официально не дебютировал за свой новый клуб.



К счастью для Палестры, теперь его возвращение на футбольное поле не за горами. Как сообщает Evening Standard, Марко приступил к полноценным тренировкам на базе "Челси" в Кобхэме.



В понедельник Палестра занимался в компании Пепа Чаваррии, Данни Уэлбека, Весле Фофана, Леви Колуилла и Мало Гюсто, а вот Мойсеса Кайседо, Жоао Педро, Коула Палмера и Риса Джеймса, которые не поехали в свои сборные из-за травм, замечено не было.



К списку потерь "Челси" можно добавить вингера Джейми Гиттенса, который получил ушиб лодыжки в матче за молодежную сборную Англии U-21 против сверстников из Казахстана и досрочно вернулся в свой клуб.