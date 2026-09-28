Гакпо возвращается в "Ливерпуль" с травмой лодыжки

"Ливерпуль" подтвердил, что нападающий Коди Гакпо досрочно возвращается в расположение клуба из сборной Голландии с травмой лодыжки.

Гакпо повредил свою лодыжку в начале победного для голландцев матча Лиги Наций против Сербии накануне (1:2). Коди крепко досталось в столкновении с полузащитником "Ипсвича" Сашей Лукичем.



Первичное обследование, которое прошел Гакпо, показало, что 27-летний игрок не сможет помочь своей сборной в матчах против Греции и Сербии на стартовавшей неделе.



Вместо этого Гакпо возвращается в "Ливерпуль", чья медицинская служба дополнительно обследует Коди и определит характер повреждения.



Добавим, в своем первом после международного перерыва матче "Ливерпуль" сыграет дома против "Манчестер Сити", в который Гакпо едва не перешел на исходе летнего трансферного окна.