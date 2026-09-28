"Ливерпуль" может досрочно выкупить Араухо

Рональд Араухо "Ливерпуль" задумывается о том, чтобы досрочно выкупить защитника Рональда Араухо у испанской "Барселоны".

Минувшим летом "Ливерпуль" арендовал Араухо на сезон 2026/27 с опцией выкупа за 55 миллионов евро (47.2 млн. фунтов).

В "Барселоне" Араухо преимущественно играл на позиции центрального защитника, однако в "Ливерпуле" Рональд проявляет себя как правый защитник.

"Ливерпуль" не пропустил ни одного гола в Премьер-Лиге, пока Араухо был на футбольном поле. 27-летний уругваец помог главному тренеру Андони Ираоле стабилизировать игру в обороне, попутно победив "Атлетико" в Лиге Чемпионов и выбив "Тоттенхэм" из Кубка Лиги.

По информации Mundo Deportivo, вернувшийся на должность спортивного директора "Ливерпуля" Джулиан Уорд "всерьез раздумывает" над тем, чтобы превратить аренду Араухо в постоянный трансфер, не дожидаясь окончания сезона.

"Ливерпуль" находится под впечатлением от того, как быстро Араухо адаптировался к английскому футболу. Постоянный контракт придал бы психологический импульс Рональду.





Метки Араухо, Барселона, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2026 17:00

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  1. largo-winch 28.09.2026 17:48 # largo-winch
    чёткий защ, 10-ку клинщитов оформит, как минимум

    (ответить)

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