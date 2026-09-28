Кэррик сохраняет поддержку боссов и игроков "Юнайтед"

Майкл Кэррик Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик сохраняет поддержку руководства клуба и своих игроков.

"Юнайтед" слабо начал новый сезон и на этот международный перерыв ушел, располагаясь в нижней части таблицы Премьер-Лиги. Также "красные дьяволы" успели вылететь из Кубка Лиги.

Согласно слухам в итальянской прессе, "Юнайтед" уже разговаривает с бывшим главным тренером "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте. Также с работой на "Олд Траффорд" связывают Эдди Хау, Гарета Саутгейта и Юлиана Нагельсманна.

Однако журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале сообщает, что "Юнайтед" не контактировал с другими тренерами или их представителями и не планирует этого делать.

И хотя результаты "Юнайтед" оставляют желать лучшего, клуб по-прежнему считает Кэррика правильным человеком, чтобы вести команду вперед в долгосрочной перспективе.

Также Кэррик сохраняет поддержку игроков "Юнайтед". Футболисты разделяют идеи Майкла и в большинстве своем счастливы в клубе.





Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2026 16:00

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  1. chop 28.09.2026 16:26 # chop
    Хватит менять менеджеров каждый сезон! Дайте Майки доработать!! Выпнули ни за что 2OLEgenda сейчас таже самая история. Зачем искать тупые решения когда можно просто доверить клуб своему парню из раздевалки? Сэр Алекс бы не одобрил!

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  2. apl-nash 28.09.2026 16:25 # apl-nash
    Значит скоро уволят. Про Слота тоже так же писали. Про всех так пишут перед увольнением

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