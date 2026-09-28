Кэррик сохраняет поддержку боссов и игроков "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик сохраняет поддержку руководства клуба и своих игроков.

"Юнайтед" слабо начал новый сезон и на этот международный перерыв ушел, располагаясь в нижней части таблицы Премьер-Лиги. Также "красные дьяволы" успели вылететь из Кубка Лиги.



Согласно слухам в итальянской прессе, "Юнайтед" уже разговаривает с бывшим главным тренером "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте. Также с работой на "Олд Траффорд" связывают Эдди Хау, Гарета Саутгейта и Юлиана Нагельсманна.



Однако журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале сообщает, что "Юнайтед" не контактировал с другими тренерами или их представителями и не планирует этого делать.



И хотя результаты "Юнайтед" оставляют желать лучшего, клуб по-прежнему считает Кэррика правильным человеком, чтобы вести команду вперед в долгосрочной перспективе.



Также Кэррик сохраняет поддержку игроков "Юнайтед". Футболисты разделяют идеи Майкла и в большинстве своем счастливы в клубе.