Конса и О'Райли рискуют пропустить матч с Чехией

Защитники Эзри Конса из "Арсенала" и Нико О'Райли из "Манчестер Сити" рискуют пропустить матч сборной Англии против Чехии.

Позже в понедельник англичане вылетают в Прагу, чтобы на следующий день сыграть против Чехии в рамках Лиги Наций.



Как сообщает Sky Sports, заключительную тренировку англичан перед поездкой пропустили Конса и О'Райли, которые занимались отдельно от общей группы.



Конса и О'Райли целиком провели проигранный англичанами матч против Испании на "Уэмбли" в минувшую субботу (2:3).



На месте Конса в центре обороны главный тренер англичан Томас Тухель может задействовать Трево Чалобу или Джаррада Брантуэйта, а заменить О'Райли на позиции левого защитника готов Льюис Холл.