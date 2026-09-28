Хески призвал Макаллистера заслужить новый контракт

Бывший нападающий "Ливерпуля" Эмиль Хески призвал полузащитника "красных" Алексиса Макаллистера заслужить новый контракт своей игрой.

Перед матчем Лиги Чемпионов против "Атлетико" ранее в сентябре Макаллистер посетовал, что "Ливерпуль" до сих пор не предложил ему продлить свой истекающий через два года контракт.



По мнению Хески, Макаллистер может не оставить "Ливерпулю" выбора, если будет достаточно забивать и ассистировать.



"Алексис Макаллистер должен прибавить на футбольном поле, потому что прежде он не был великолепен".



"Ты можешь говорить всякое, но также от тебя нужны действия в игре. Он очень талантливый игрок, мы уже убедились в этом, но мы не наблюдали этого в прошлом сезоне за "Ливерпуль".



"Мы наблюдали это на Чемпионате Мира, но не наблюдали в прошлом сезоне за "Ливерпуль". Вместо того, чтобы жаловаться насчет нового контракта, возьми и покажи, что ты заслуживаешь его своей игрой, и тогда ты получишь контракт".



"Ты получишь контракт, если начнешь играть результативно. К сожалению, теперь результативность имеет определяющее значение в футболе, и "Ливерпулю" придется посмотреть на твою результативность. Они могут сказать, что игрок с такими показателями им не подходит".



"Если они посмотрят и увидят, что никто из игроков моложе не показывает такую результативность, тогда он получит дополнительный год, два или сколько он там хочет".



"Ты можешь жаловаться, но ты также должен выходить и выполнять свою работу", — цитирует Хески Liverpool Echo.